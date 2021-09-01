ドコモもeSIM提供　iPhone/iPadを対応機種に認定

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2021/09/01 18:00

　NTTドコモは、9月8日からeSIMの提供を開始する。また同日から、eSIMの対応機種にiPhone（XS以降の計11機種）とiPad（計11機種）を追加する。

eSIMでの申込から利用開始までの流れ

　eSIMは、Embedded Subscriber Identity Moduleの略称。遠隔で加入者情報（プロファイル）を書き込むことで、物理的なSIMカードの発行や郵送などの手続きが不要となるため、最短1時間で、オンラインで申し込みから開通まで完結する。

　楽天モバイルは当初から（eSIMの再設定の手数料無料化は2020年10月12日から）、ワイモバイルソフトバンクau、UQ mobileは今年から順次eSIMサービスの提供を開始。ドコモが大手通信事業者では最後発となった。

　9月8日以降、ドコモオンラインショップ、ahamoサイトでの新規申込時にeSIMが選択可能になる。さらに、既存のドコモ回線契約者も、SIMカードからeSIMへの変更、eSIMの再発行が可能になる。今後、eSIM対応機種は順次拡大していく。
 
ドコモ回線のeSIM対応機種

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