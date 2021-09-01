ドコモもeSIM提供　iPhone/iPadを対応機種に認定

NTTドコモは、9月8日からeSIMの提供を開始する。また同日から、eSIMの対応機種にiPhone（XS以降の計11機種）とiPad（計11機種）を追加する。
eSIMは、Embedded Subscriber Identity Moduleの略称。遠隔で加入者情報（プロファイル）を書き込むことで、物理的なSIMカードの発行や郵送などの手続きが不要となるため、最短1時間で、オンラインで申し込みから開通まで完結する。
楽天モバイルは当初から（eSIMの再設定の手数料無料化は2020年10月12日から）、ワイモバイルやソフトバンク、au、UQ mobileは今年から順次eSIMサービスの提供を開始。ドコモが大手通信事業者では最後発となった。
9月8日以降、ドコモオンラインショップ、ahamoサイトでの新規申込時にeSIMが選択可能になる。さらに、既存のドコモ回線契約者も、SIMカードからeSIMへの変更、eSIMの再発行が可能になる。今後、eSIM対応機種は順次拡大していく。
eSIMは、Embedded Subscriber Identity Moduleの略称。遠隔で加入者情報（プロファイル）を書き込むことで、物理的なSIMカードの発行や郵送などの手続きが不要となるため、最短1時間で、オンラインで申し込みから開通まで完結する。
楽天モバイルは当初から（eSIMの再設定の手数料無料化は2020年10月12日から）、ワイモバイルやソフトバンク、au、UQ mobileは今年から順次eSIMサービスの提供を開始。ドコモが大手通信事業者では最後発となった。
9月8日以降、ドコモオンラインショップ、ahamoサイトでの新規申込時にeSIMが選択可能になる。さらに、既存のドコモ回線契約者も、SIMカードからeSIMへの変更、eSIMの再発行が可能になる。今後、eSIM対応機種は順次拡大していく。