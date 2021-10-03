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今売れてる4Kチューナー搭載テレビTOP10！ シャープを抑えて1位になった商品は？　2021/10/3

実売データ

2021/10/03 09:00

　「BCNランキング」2021年9月20日から26日の日次集計データによると、4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　REGZA 50C350X（TVS REGZA）

2位　AQUOS 4K 4T-C42DJ1（シャープ

3位　AQUOS 4K 4T-C50DN2（シャープ）

4位　BRAVIA KJ-43X8500H（ソニー

5位　BRAVIA KJ-49X9500H（ソニー）

6位　BRAVIA KJ-49X8500H（ソニー）

7位　AQUOS 4K 4T-C43DN2（シャープ）

8位　BRAVIA KJ-43X8000H（ソニー）

9位　VIERA TH-40JX750（パナソニック

10位 AQUOS 4K 4T-C43DL1（シャープ）
 
TVS REGZAのREGZA 50C350X


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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