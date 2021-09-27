今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10、ヤマハ「TW-E3B(B)」が2週連続TOP10入り 2021/9/27
実売データ
2021/09/27 12:00
「BCNランキング」2021年9月13日から19日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
2位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
3位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
5位 Soundcore Liberty Air 2 Pro Black
A3951N11（Anker）
6位 QuietComfort Earbuds Triple Black
（BOSE）
7位 Empower Lifestyle ブラック
TW-E3B(B)（ヤマハ）
8位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ブラック
LBT-TWS10BK（エレコム）
9位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ホワイト
LBT-TWS10WH（エレコム）
10位 Beats Studio Buds ブラック
MJ4X3（Beats Electronics）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
2位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
3位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
5位 Soundcore Liberty Air 2 Pro Black
A3951N11（Anker）
6位 QuietComfort Earbuds Triple Black
（BOSE）
7位 Empower Lifestyle ブラック
TW-E3B(B)（ヤマハ）
8位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ブラック
LBT-TWS10BK（エレコム）
9位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ホワイト
LBT-TWS10WH（エレコム）
10位 Beats Studio Buds ブラック
MJ4X3（Beats Electronics）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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