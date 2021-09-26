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今売れてるスマートフォンTOP10、iPhone 12が2位浮上、再びアップルが1位・2位独占　2021/9/26

実売データ

2021/09/26 12:00

　「BCNランキング」2021年9月13日から19日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　iPhone SE（アップル
2位　iPhone 12（アップル）
3位　AQUOS sense5Gシャープ
4位　Xperia 10 III（ソニーモバイルコミュニケーションズ
5位　iPhone 12 mini（アップル）
6位　A54 5G（OPPO
7位　Redmi Note 10 Pro（Xiaomi
8位　Xperia Ace II SO-41B（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
9位　BASIO4（京セラ
10位 iPhone 12 Pro（アップル）
 
iPhone 12


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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