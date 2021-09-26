今売れてるスマートフォンTOP10、iPhone 12が2位浮上、再びアップルが1位・2位独占 2021/9/26
「BCNランキング」2021年9月13日から19日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone SE（アップル）
2位 iPhone 12（アップル）
3位 AQUOS sense5G（シャープ）
4位 Xperia 10 III（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
5位 iPhone 12 mini（アップル）
6位 A54 5G（OPPO）
7位 Redmi Note 10 Pro（Xiaomi）
8位 Xperia Ace II SO-41B（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
9位 BASIO4（京セラ）
10位 iPhone 12 Pro（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone SE（アップル）
2位 iPhone 12（アップル）
3位 AQUOS sense5G（シャープ）
4位 Xperia 10 III（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
5位 iPhone 12 mini（アップル）
6位 A54 5G（OPPO）
7位 Redmi Note 10 Pro（Xiaomi）
8位 Xperia Ace II SO-41B（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
9位 BASIO4（京セラ）
10位 iPhone 12 Pro（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。