定番の外付けSSDランキング　1位は……　2021/9/10

実売データ

2021/09/10 18:00

　「BCNランキング」2021年8月30日から9月5日の日次集計データによると、外付けSSDの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Portable SSD T5 1TB
MU-PA1T0B（SAMSUNG

2位　Portable SSD 2TB
SDSSDE30-2T00-J25（WesternDigital

3位　SSD-PUTA 500GB
SSD-PUT500U3-BKA（バッファロー

4位　SSD-PUTU3C 250GB
SSD-PUT250U3-BKC（バッファロー）

5位　Portable SSD 1TB
SDSSDE30-1T00-J25（WesternDigital）

6位　SSD-PUTA 1TB
SSD-PUT1.0U3-BKA（バッファロー）

7位　SSPH-UT 500GB ワインレッド
SSPH-UT500R（I・Oデータ機器）

8位　SSD-PGU3-A 480GB ブラック
SSD-PG480U3-BA（バッファロー）

9位　外付けポータブルSSD 500GB ブラック
ESD-EJ0500GBK（エレコム

10位 SSPV-USCE 960GB
SSPV-USC960GE（I・Oデータ機器）
 
MU-PA1T0B


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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