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今売れてるPC対応ゲームコントローラーTOP10、ロジクール「F310r」が根強い人気　2021/9/4

実売データ

2021/09/04 17:30

　「BCNランキング」2021年8月23日から29日の日次集計データによると、ゲームコントローラーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　F310 GAMEPAD
F310r（ロジクール

2位　超高性能有線ゲームパッド ブラック
JC-U4013SBK（エレコム

3位　Xinput対応ゲームパッド ブラック
JC-U3613MBK（エレコム）

4位　EDGE 301 GAMING PAD
EGJ-301BK（ホリ）

5位　OJO Classic PROコントローラー ブラック
（YesOJO）

6位　Xbox Elite ワイヤレス コントローラー シリーズ 2
FST-00009（マイクロソフト

7位　Xbox ワイヤレスコントローラー + Windows 10用ワイヤレスアダプター
（マイクロソフト）

8位　PS4/PS3/PC用 シンプルターボコントローラ 零-ZERO- ブラック
ANS-PF069BK（アンサー）

9位　F710 WIRELESS GAMEPAD
F710r（ロジクール）

10位 Xbox ワイヤレスコントローラー + USB-Cケーブル
（マイクロソフト）
 
F310r


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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