今売れてるSIMフリーAndroidスマホTOP10、「AQUOS sense4 lite」が引き続き好調、7週連続首位 2021/9/4
「BCNランキング」2021年8月23日から29日の日次集計データによると、SIMフリーAndroidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS sense4 lite SH-RM15（シャープ）
2位 Galaxy A21(UQ mobile)（SAMSUNG）
3位 Redmi Note 10 Pro（Xiaomi）
4位 BASIO4(UQ mobile)（京セラ）
5位 Reno5 A（OPPO）
6位 A73（OPPO）
7位 Reno3 A(Rakuten mobile)（OPPO）
8位 Redmi 9T 4GB＋64GB（Xiaomi）
9位 A73(Rakuten mobile)（OPPO）
10位 Mi 11 Lite 5G（Xiaomi）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS sense4 lite SH-RM15（シャープ）
2位 Galaxy A21(UQ mobile)（SAMSUNG）
3位 Redmi Note 10 Pro（Xiaomi）
4位 BASIO4(UQ mobile)（京セラ）
5位 Reno5 A（OPPO）
6位 A73（OPPO）
7位 Reno3 A(Rakuten mobile)（OPPO）
8位 Redmi 9T 4GB＋64GB（Xiaomi）
9位 A73(Rakuten mobile)（OPPO）
10位 Mi 11 Lite 5G（Xiaomi）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。