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今売れてるSIMフリーAndroidスマホTOP10、「AQUOS sense4 lite」が引き続き好調、7週連続首位　2021/9/4

実売データ

2021/09/04 12:00

　「BCNランキング」2021年8月23日から29日の日次集計データによると、SIMフリーAndroidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　AQUOS sense4 lite SH-RM15（シャープ
2位　Galaxy A21(UQ mobile)（SAMSUNG
3位　Redmi Note 10 Pro（Xiaomi
4位　BASIO4(UQ mobile)（京セラ
5位　Reno5 A（OPPO
6位　A73（OPPO）
7位　Reno3 A(Rakuten mobile)（OPPO）
8位　Redmi 9T 4GB＋64GB（Xiaomi）
9位　A73(Rakuten mobile)（OPPO）
10位 Mi 11 Lite 5G（Xiaomi）
 
AQUOS sense4 lite


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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