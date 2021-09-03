ゲームの起動が速くなる外付けSSD！ 売れ筋TOP10　2021/9/3

「BCNランキング」2021年8月23日から29日の日次集計データによると、外付けSSDの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Portable SSD T5 1TB
MU-PA1T0B（SAMSUNG）
2位 Portable SSD 1TB
SDSSDE30-1T00-J25（WesternDigital）
3位 SSD-PGU3C 1TB ブラック
SSD-PG1.0U3-BC（バッファロー）
4位 Extreme Portable SSD 1TB
SDSSDE60-1T00-J25（WesternDigital）
5位 SSD-PUTU3C 250GB
SSD-PUT250U3-BKC（バッファロー）
6位 SSD-PGU3-A 480GB ブラック
SSD-PG480U3-BA（バッファロー）
6位 SSD-PUTA 1TB
SSD-PUT1.0U3-BKA（バッファロー）
8位 外付けポータブルSSD 500GB ブラック
ESD-EJ0500GBK（エレコム）
9位 SSPH-UA 1TB
SSPH-UA1N/E（IOデータ機器）
10位 SSD-PLU3 960GB
SSD-PL960U3-BK（バッファロー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Portable SSD T5 1TB
MU-PA1T0B（SAMSUNG）
2位 Portable SSD 1TB
SDSSDE30-1T00-J25（WesternDigital）
3位 SSD-PGU3C 1TB ブラック
SSD-PG1.0U3-BC（バッファロー）
4位 Extreme Portable SSD 1TB
SDSSDE60-1T00-J25（WesternDigital）
5位 SSD-PUTU3C 250GB
SSD-PUT250U3-BKC（バッファロー）
6位 SSD-PGU3-A 480GB ブラック
SSD-PG480U3-BA（バッファロー）
6位 SSD-PUTA 1TB
SSD-PUT1.0U3-BKA（バッファロー）
8位 外付けポータブルSSD 500GB ブラック
ESD-EJ0500GBK（エレコム）
9位 SSPH-UA 1TB
SSPH-UA1N/E（IOデータ機器）
10位 SSD-PLU3 960GB
SSD-PL960U3-BK（バッファロー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。