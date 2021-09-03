ゲームの起動が速くなる外付けSSD！ 売れ筋TOP10　2021/9/3

実売データ

2021/09/03 12:30

　「BCNランキング」2021年8月23日から29日の日次集計データによると、外付けSSDの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Portable SSD T5 1TB
MU-PA1T0B（SAMSUNG

2位　Portable SSD 1TB
SDSSDE30-1T00-J25（WesternDigital

3位　SSD-PGU3C 1TB ブラック
SSD-PG1.0U3-BC（バッファロー

4位　Extreme Portable SSD 1TB
SDSSDE60-1T00-J25（WesternDigital）

5位　SSD-PUTU3C 250GB
SSD-PUT250U3-BKC（バッファロー）

6位　SSD-PGU3-A 480GB ブラック
SSD-PG480U3-BA（バッファロー）

6位　SSD-PUTA 1TB
SSD-PUT1.0U3-BKA（バッファロー）

8位　外付けポータブルSSD 500GB ブラック
ESD-EJ0500GBK（エレコム

9位　SSPH-UA 1TB
SSPH-UA1N/E（IOデータ機器）

10位 SSD-PLU3 960GB
SSD-PL960U3-BK（バッファロー）
 
SAMSUNG　Portable SSD T5 1TB MU-PA1T0B


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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