今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10、「Beats Studio Buds ブラック」が2位をキープ 2021/8/30
実売データ
2021/08/30 07:30
「BCNランキング」2021年8月16日から8月22日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
2位 Beats Studio Buds ブラック
MJ4X3（Beats Electronics）
3位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
5位 Beats Studio Buds ホワイト
MJ4Y3（Beats Electronics）
6位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
7位 Beats Studio Buds Beatsレッド
MJ503（Beats Electronics）
8位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ブラック
LBT-TWS10BK（エレコム）
9位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ホワイト
LBT-TWS10WH（エレコム）
10位 ワイヤレスイヤホン ホワイト
ATH-SQ1TW WH（オーディオテクニカ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
2位 Beats Studio Buds ブラック
MJ4X3（Beats Electronics）
3位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
5位 Beats Studio Buds ホワイト
MJ4Y3（Beats Electronics）
6位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
7位 Beats Studio Buds Beatsレッド
MJ503（Beats Electronics）
8位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ブラック
LBT-TWS10BK（エレコム）
9位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ホワイト
LBT-TWS10WH（エレコム）
10位 ワイヤレスイヤホン ホワイト
ATH-SQ1TW WH（オーディオテクニカ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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