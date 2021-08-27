ゲームや仕事をより快適に！　内蔵SSD売れ筋ランキング　2021/8/27

実売データ

2021/08/27 12:30

　「BCNランキング」2021年8月16日から8月22日の日次集計データによると、内蔵SSDの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Crucial MX500 SSD 1TB
CT1000MX500SSD1（Micron Technology

2位　Crucial MX500 SSD 500GB
CT500MX500SSD1（Micron Technology）

3位　SSD 870 EVO 500GB
MZ-77E500B（SAMSUNG

4位　SSD 870 QVO 2.5 SATA III 1TB
MZ-77Q1T0B（SAMSUNG）

5位　SSD 980 1TB
MZ-V8V1T0B（SAMSUNG）

6位　WD BLUE 3D NAND SATA SSD 500GB
WDS500G2B0A（WesternDigital

7位　Crucial P2 1TB
CT1000P2SSD8（Micron Technology）

8位　Crucial P2 500GB
CT500P2SSD8（Micron Technology）

9位　Q500 240GB
SQ500S37/240G（キングストンテクノロジー

10位 KLEVV NEO N400 240GB
K240GSSDS3-N40（Essencore Limited）
 
Crucial MX500 SSD 1TB CT1000MX500SSD1


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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