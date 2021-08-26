売れているのはソニー？シャープ？ BDレコーダー売れ筋ランキング 2021/8/26
実売データ
2021/08/26 17:30
「BCNランキング」2021年8月16日から8月22日の日次集計データによると、BDレコーダーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS ブルーレイ ブラック
2B-C10DW1（シャープ）
2位 ブルーレイディスク/DVDレコーダー
BDZ-ZW1700（ソニー）
3位 REGZAブルーレイ
DBR-T1009（TVS REGZA）
4位 ブルーレイディスク/DVDレコーダー
BDZ-ZW1800（ソニー）
5位 おうちクラウドDIGA
DMR-2W101（パナソニック）
6位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBW1000（ソニー）
7位 REGZAブルーレイ
DBR-W1009（TVS REGZA）
8位 おうちクラウドDIGA
DMR-2CW100（パナソニック）
9位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBW2000（ソニー）
10位 おうちクラウドDIGA
DMR-4CW201（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS ブルーレイ ブラック
2B-C10DW1（シャープ）
2位 ブルーレイディスク/DVDレコーダー
BDZ-ZW1700（ソニー）
3位 REGZAブルーレイ
DBR-T1009（TVS REGZA）
4位 ブルーレイディスク/DVDレコーダー
BDZ-ZW1800（ソニー）
5位 おうちクラウドDIGA
DMR-2W101（パナソニック）
6位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBW1000（ソニー）
7位 REGZAブルーレイ
DBR-W1009（TVS REGZA）
8位 おうちクラウドDIGA
DMR-2CW100（パナソニック）
9位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBW2000（ソニー）
10位 おうちクラウドDIGA
DMR-4CW201（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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外部リンク
- BCNランキング・データサービス＝https://www.bcnretail.com/dataservice/
- デジタル家電市場の動向がわかる！「サンプルデータ 無料ダウンロード」＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=178098
- デジタル・家電・流通の消費者動向を探る、マーケティングリサーチ＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=82735
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