売れているのはソニー？シャープ？　BDレコーダー売れ筋ランキング　2021/8/26

実売データ

2021/08/26 17:30

　「BCNランキング」2021年8月16日から8月22日の日次集計データによると、BDレコーダーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　AQUOS ブルーレイ ブラック
2B-C10DW1（シャープ

2位　ブルーレイディスク/DVDレコーダー
BDZ-ZW1700（ソニー

3位　REGZAブルーレイ
DBR-T1009（TVS REGZA）

4位　ブルーレイディスク/DVDレコーダー
BDZ-ZW1800（ソニー）

5位　おうちクラウドDIGA
DMR-2W101（パナソニック

6位　4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBW1000（ソニー）

7位　REGZAブルーレイ
DBR-W1009（TVS REGZA）

8位　おうちクラウドDIGA
DMR-2CW100（パナソニック）

9位　4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBW2000（ソニー）

10位 おうちクラウドDIGA
DMR-4CW201（パナソニック）
 
AQUOS ブルーレイ ブラック 2B-C10DW1


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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