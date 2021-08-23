今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10、「Beats Studio Buds」好発進、TOP5に3製品ランクイン 2021/8/23
実売データ
2021/08/23 12:00
「BCNランキング」2021年8月9日から15日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
2021年8月9日週の完全ワイヤレスイヤホン売れ筋ランキングは、Beats Electronics「Beats Studio Buds ブラック」が2位に初登場した。8月11日発売の新機種で、同社製品で初めてアクティブノイズキャンセリング機能を搭載した。ブラック以外のカラーもランクインしており、「Beats Studio Buds ホワイト」が3位、「Beats Studio Buds Beatsレッド」が5位に登場。3製品が同時TOP5入りを果たした。
1位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
2位 Beats Studio Buds ブラック
MJ4X3（Beats Electronics）
3位 Beats Studio Buds ホワイト
MJ4Y3（Beats Electronics）
4位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
5位 Beats Studio Buds Beatsレッド
MJ503（Beats Electronics）
6位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
7位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
8位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ブラック
LBT-TWS10BK（エレコム）
9位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ホワイト
LBT-TWS10WH（エレコム）
10位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
2021年8月9日週の完全ワイヤレスイヤホン売れ筋ランキングは、Beats Electronics「Beats Studio Buds ブラック」が2位に初登場した。8月11日発売の新機種で、同社製品で初めてアクティブノイズキャンセリング機能を搭載した。ブラック以外のカラーもランクインしており、「Beats Studio Buds ホワイト」が3位、「Beats Studio Buds Beatsレッド」が5位に登場。3製品が同時TOP5入りを果たした。
1位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
2位 Beats Studio Buds ブラック
MJ4X3（Beats Electronics）
3位 Beats Studio Buds ホワイト
MJ4Y3（Beats Electronics）
4位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
5位 Beats Studio Buds Beatsレッド
MJ503（Beats Electronics）
6位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
7位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
8位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ブラック
LBT-TWS10BK（エレコム）
9位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ホワイト
LBT-TWS10WH（エレコム）
10位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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