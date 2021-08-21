今売れてるSIMフリーAndroidスマホTOP10、シャープ「AQUOS sense4 lite」が5週連続首位 2021/8/21
実売データ
2021/08/21 17:30
「BCNランキング」2021年8月9日から15日の日次集計データによると、SIMフリーAndroidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS sense4 lite SH-RM15（シャープ）
2位 Galaxy A21(UQ mobile)（SAMSUNG）
3位 A73（OPPO）
4位 BASIO4(UQ mobile)（京セラ）
5位 Reno3 A(Rakuten mobile)（OPPO）
6位 Mi 11 Lite 5G（Xiaomi）
7位 Reno5 A（OPPO）
8位 nova lite 3＋（Huawei Technologies）
9位 Redmi Note 10 Pro（Xiaomi）
10位 A73(Rakuten mobile)（OPPO）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS sense4 lite SH-RM15（シャープ）
2位 Galaxy A21(UQ mobile)（SAMSUNG）
3位 A73（OPPO）
4位 BASIO4(UQ mobile)（京セラ）
5位 Reno3 A(Rakuten mobile)（OPPO）
6位 Mi 11 Lite 5G（Xiaomi）
7位 Reno5 A（OPPO）
8位 nova lite 3＋（Huawei Technologies）
9位 Redmi Note 10 Pro（Xiaomi）
10位 A73(Rakuten mobile)（OPPO）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。