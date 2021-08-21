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コスパの高いモデルでNECが首位、今売れてるノートPC（10万円以下）ランキング　2021/8/21

実売データ

2021/08/21 09:00

　「BCNランキング」2021年8月9日から15日の日次集計データによると、ノートPC（10万円以下）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

※「ノートPC（10万円以下）Top10」は、BCNランキングの税別平均単価をもとに作成したものです。

1位　LAVIE N15 パールホワイト
N1515/AAW（NEC

2位　LAVIE N15 ネイビーブルー
N1515/AAL（NEC

3位　FMV LIFEBOOK AH42/F1 ブライトブラック
FMVA42F1B（富士通

4位　ZenBook 13 UX325EA
UX325EA-EG109TS（ASUS

5位　Ideapad L340
81LW002PJP（レノボ・ジャパン

6位　VivoBook 15 X512DA
X512DA-BQ1136TS（ASUS）

7位　ASUS R417YA
R417YA-GA044T（ASUS）

8位　Chromebook Spin 311
CP311-3H-A14N（日本エイサー

9位　ASUS Chromebook C223NA
C223NA-GJ0018（ASUS）

10位 ASUS Chromebook C223NA
C423NA-EB0039（ASUS）
 
N1515/AAW（NEC）


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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