コスパの高いモデルでNECが首位、今売れてるノートPC（10万円以下）ランキング　2021/8/21

「BCNランキング」2021年8月9日から15日の日次集計データによると、ノートPC（10万円以下）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
※「ノートPC（10万円以下）Top10」は、BCNランキングの税別平均単価をもとに作成したものです。
1位 LAVIE N15 パールホワイト
N1515/AAW（NEC）
2位 LAVIE N15 ネイビーブルー
N1515/AAL（NEC）
3位 FMV LIFEBOOK AH42/F1 ブライトブラック
FMVA42F1B（富士通）
4位 ZenBook 13 UX325EA
UX325EA-EG109TS（ASUS）
5位 Ideapad L340
81LW002PJP（レノボ・ジャパン）
6位 VivoBook 15 X512DA
X512DA-BQ1136TS（ASUS）
7位 ASUS R417YA
R417YA-GA044T（ASUS）
8位 Chromebook Spin 311
CP311-3H-A14N（日本エイサー）
9位 ASUS Chromebook C223NA
C223NA-GJ0018（ASUS）
10位 ASUS Chromebook C223NA
C423NA-EB0039（ASUS）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※「ノートPC（10万円以下）Top10」は、BCNランキングの税別平均単価をもとに作成したものです。
1位 LAVIE N15 パールホワイト
N1515/AAW（NEC）
2位 LAVIE N15 ネイビーブルー
N1515/AAL（NEC）
3位 FMV LIFEBOOK AH42/F1 ブライトブラック
FMVA42F1B（富士通）
4位 ZenBook 13 UX325EA
UX325EA-EG109TS（ASUS）
5位 Ideapad L340
81LW002PJP（レノボ・ジャパン）
6位 VivoBook 15 X512DA
X512DA-BQ1136TS（ASUS）
7位 ASUS R417YA
R417YA-GA044T（ASUS）
8位 Chromebook Spin 311
CP311-3H-A14N（日本エイサー）
9位 ASUS Chromebook C223NA
C223NA-GJ0018（ASUS）
10位 ASUS Chromebook C223NA
C423NA-EB0039（ASUS）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。