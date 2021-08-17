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上半期に売れたワイヤレスキーボードTOP10、ロジクールが1位・2位を独占、バッファローとエレコムもTOP10入り　2021/8/17

実売データ

2021/08/17 12:00

　「BCNランキング」2021年1月1日から6月30日の日次集計データによると、ワイヤレスキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　Silent Wireless Keyboard K295 グラファイト
K295GP（ロジクール

2位　Wireless Keyboard K275
K275（ロジクール）

3位　無線2.4GHz フルキーボード 静音マウスセット ブラック
BSKBW120SBK（バッファロー

4位　2.4GHzワイヤレスフルキーボード＆マウス
TK-FDM063BK（エレコム

5位　MX KEYS Advanced Wireless Illuminated Keyboard KX800
KX800（ロジクール）

6位　無線薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FDP099TBK（エレコム）

7位　MK235 WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE
MK235（ロジクール）

8位　MK295 Silent Wireless Combo グラファイト
MK295GP（ロジクール）

9位　Wireless Combo MK245 NANO ブラック
MK245nBK（ロジクール）

10位 無線静音フルキーボード
TK-FDM092STBK（エレコム）
 
K295GP


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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