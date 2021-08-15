上半期に売れたスマートフォンTOP10、アップルがTOP4を独占、第2世代iPhone SEが首位 2021/8/15
「BCNランキング」2021年1月1日から6月30日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
2021年上半期（2021年1月～6月）のスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、アップル「iPhone SE(2nd）」が1位を獲得した。昨年下半期も首位を獲得しており、変わらない人気の高さを示した。2位から4位までは「iPhone 12」シリーズがランクイン。アップルがTOP4までを独占した。
1位 iPhone SE（アップル）
2位 iPhone 12（アップル）
3位 iPhone 12 Pro（アップル）
4位 iPhone 12 mini（アップル）
5位 Reno3 A（OPPO）
6位 Galaxy A21（SAMSUNG）
7位 AQUOS sense4（シャープ）
8位 AQUOS sense3 basic（シャープ）
9位 iPhone 12 Pro Max（アップル）
10位 AQUOS sense5G（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
2021年上半期（2021年1月～6月）のスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、アップル「iPhone SE(2nd）」が1位を獲得した。昨年下半期も首位を獲得しており、変わらない人気の高さを示した。2位から4位までは「iPhone 12」シリーズがランクイン。アップルがTOP4までを独占した。
1位 iPhone SE（アップル）
2位 iPhone 12（アップル）
3位 iPhone 12 Pro（アップル）
4位 iPhone 12 mini（アップル）
5位 Reno3 A（OPPO）
6位 Galaxy A21（SAMSUNG）
7位 AQUOS sense4（シャープ）
8位 AQUOS sense3 basic（シャープ）
9位 iPhone 12 Pro Max（アップル）
10位 AQUOS sense5G（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。