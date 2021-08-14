上半期に売れたノートPCランキング、NEC「LAVIE N15」が1位・2位を独占　2021/8/14

実売データ

2021/08/14 12:00

　「BCNランキング」2021年1月1日から6月30日の日次集計データによると、ノートPC（10万円以下）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

　※「ノートPC（10万円以下）Top10」は、BCNランキングの税別平均単価をもとに作成したものです。

1位　LAVIE N15 パールホワイト
N1515/AAW（NEC

2位　LAVIE N15 ネイビーブルー
N1515/AAL（NEC

3位　Ideapad Slim 350
81W1010MJP（レノボ・ジャパン

4位　ASUS Chromebook C223NA
C223NA-GJ0018（ASUS）

5位　FMV LIFEBOOK AH42/E1 ブライトブラック
FMVA42E1B1（富士通

6位　LAVIE Home Mobile パールホワイト
HM350/PAW（NEC）

7位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MWTJ2J/A（アップル

8位　VivoBook 15 X512DA
X512DA-BQ1136TS（ASUS）

9位　Ideapad L350
81Y300A1JP（レノボ・ジャパン）

10位 ASUS E210MA ピーコックブルー
E210MA-GJ001B（ASUS）
 
N1515/AAW


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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