上半期に売れたノートPCランキング、NEC「LAVIE N15」が1位・2位を独占　2021/8/14

「BCNランキング」2021年1月1日から6月30日の日次集計データによると、ノートPC（10万円以下）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
※「ノートPC（10万円以下）Top10」は、BCNランキングの税別平均単価をもとに作成したものです。
1位 LAVIE N15 パールホワイト
N1515/AAW（NEC）
2位 LAVIE N15 ネイビーブルー
N1515/AAL（NEC）
3位 Ideapad Slim 350
81W1010MJP（レノボ・ジャパン）
4位 ASUS Chromebook C223NA
C223NA-GJ0018（ASUS）
5位 FMV LIFEBOOK AH42/E1 ブライトブラック
FMVA42E1B1（富士通）
6位 LAVIE Home Mobile パールホワイト
HM350/PAW（NEC）
7位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MWTJ2J/A（アップル）
8位 VivoBook 15 X512DA
X512DA-BQ1136TS（ASUS）
9位 Ideapad L350
81Y300A1JP（レノボ・ジャパン）
10位 ASUS E210MA ピーコックブルー
E210MA-GJ001B（ASUS）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※「ノートPC（10万円以下）Top10」は、BCNランキングの税別平均単価をもとに作成したものです。
1位 LAVIE N15 パールホワイト
N1515/AAW（NEC）
2位 LAVIE N15 ネイビーブルー
N1515/AAL（NEC）
3位 Ideapad Slim 350
81W1010MJP（レノボ・ジャパン）
4位 ASUS Chromebook C223NA
C223NA-GJ0018（ASUS）
5位 FMV LIFEBOOK AH42/E1 ブライトブラック
FMVA42E1B1（富士通）
6位 LAVIE Home Mobile パールホワイト
HM350/PAW（NEC）
7位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MWTJ2J/A（アップル）
8位 VivoBook 15 X512DA
X512DA-BQ1136TS（ASUS）
9位 Ideapad L350
81Y300A1JP（レノボ・ジャパン）
10位 ASUS E210MA ピーコックブルー
E210MA-GJ001B（ASUS）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。