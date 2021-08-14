上半期に売れたSIMフリーAndroidスマホTOP10、シャオミ「Redmi 9T」が僅差でOPPO上回る 2021/8/14
「BCNランキング」2021年1月1日から6月30日の日次集計データによると、SIMフリーAndroidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
2021年上半期（2021年1月～6月）のSIMフリーAndroidスマートフォン売れ筋ランキングは、Xiaomi「Redmi 9T 4GB+64GB」が首位を獲得した。販売台数シェアは7.5％で、2位のOPPO「Reno3 A(Y!mobile)」とわずか0.4ポイント差だった。昨年の上半期はHuawei Technologiesが1位・2位を独占していたが、米国による経済制裁以降、同社の販売台数シェアは急落。今年はTOP10から陥落した。空いたポジションにXiaomiとOPPOの2社が収まった形だ。
昨年下半期を制したシャープ「AQUOS sense3 lite SH-RM12」の後継機種「AQUOS sense4 lite」は3位にランクイン。「ポイント還元キャンペーン」で大きな話題をよんだ楽天モバイルのオリジナル端末「Rakuten Hand」は4位だった。
1位 Redmi 9T 4GB+64GB（Xiaomi）
2位 Reno3 A(Y!mobile)（OPPO）
3位 AQUOS sense4 lite SH-RM15（シャープ）
4位 Rakuten Hand（Tinno Mobile Technology）
5位 Galaxy A21(UQ mobile)（SAMSUNG）
6位 AQUOS sense4 SH-M15（シャープ）
7位 Redmi Note 10 Pro（Xiaomi）
8位 A73（OPPO）
9位 A73(Rakuten mobile)（OPPO）
10位 BASIO4(UQ mobile)（京セラ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
2021年上半期（2021年1月～6月）のSIMフリーAndroidスマートフォン売れ筋ランキングは、Xiaomi「Redmi 9T 4GB+64GB」が首位を獲得した。販売台数シェアは7.5％で、2位のOPPO「Reno3 A(Y!mobile)」とわずか0.4ポイント差だった。昨年の上半期はHuawei Technologiesが1位・2位を独占していたが、米国による経済制裁以降、同社の販売台数シェアは急落。今年はTOP10から陥落した。空いたポジションにXiaomiとOPPOの2社が収まった形だ。
昨年下半期を制したシャープ「AQUOS sense3 lite SH-RM12」の後継機種「AQUOS sense4 lite」は3位にランクイン。「ポイント還元キャンペーン」で大きな話題をよんだ楽天モバイルのオリジナル端末「Rakuten Hand」は4位だった。
1位 Redmi 9T 4GB+64GB（Xiaomi）
2位 Reno3 A(Y!mobile)（OPPO）
3位 AQUOS sense4 lite SH-RM15（シャープ）
4位 Rakuten Hand（Tinno Mobile Technology）
5位 Galaxy A21(UQ mobile)（SAMSUNG）
6位 AQUOS sense4 SH-M15（シャープ）
7位 Redmi Note 10 Pro（Xiaomi）
8位 A73（OPPO）
9位 A73(Rakuten mobile)（OPPO）
10位 BASIO4(UQ mobile)（京セラ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。