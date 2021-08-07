3位にDJI Pocket 2 Creator Comboがランクイン！ デジタルビデオカメラ売れ筋 2021/8/7
実売データ
2021/08/07 09:00
「BCNランキング」2021年7月26日から8月1日の日次集計データによると、デジタルビデオカメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 GoPro HERO 9 Black
CHDHX-901-FW（GoPro）
2位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ホワイト
HC-V480MS-W（パナソニック）
3位 DJI Pocket 2 Creator Combo
（DJI）
4位 デジタル4Kビデオカメラ カカオブラウン
HC-VX992M-T（パナソニック）
5位 Handycam ホワイト
HDR-CX470(W)（ソニー）
6位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ブラック
HC-V480MS-K（パナソニック）
7位 GoPro HERO 8 Black
CHDHX-801-FW（GoPro）
8位 Handycam ブラック
HDR-CX470(B)（ソニー）
9位 DJI Pocket 2 限定コンボ(サンセット ホワイト)
（DJI）
10位 DJI Pocket 2
（DJI）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 GoPro HERO 9 Black
CHDHX-901-FW（GoPro）
2位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ホワイト
HC-V480MS-W（パナソニック）
3位 DJI Pocket 2 Creator Combo
（DJI）
4位 デジタル4Kビデオカメラ カカオブラウン
HC-VX992M-T（パナソニック）
5位 Handycam ホワイト
HDR-CX470(W)（ソニー）
6位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ブラック
HC-V480MS-K（パナソニック）
7位 GoPro HERO 8 Black
CHDHX-801-FW（GoPro）
8位 Handycam ブラック
HDR-CX470(B)（ソニー）
9位 DJI Pocket 2 限定コンボ(サンセット ホワイト)
（DJI）
10位 DJI Pocket 2
（DJI）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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