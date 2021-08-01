今売れてるスマートフォンTOP10、OPPO「A54 5G」が初TOP3入り　2021/8/1

「BCNランキング」2021年7月19日から25日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
2021年7月19日週のスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、OPPO「A54 5G」が先週6位から3ランクアップして初のTOP3入りを果たした。先週3位だったソニーモバイルコミュニケーションズ「Xperia 10 III」は5位に後退した。アップル「iPhone 12 Pro」は先週4位から2ランクダウン。発売後初めてTOP5から外れた。
1位 iPhone SE（アップル）
2位 iPhone 12（アップル）
3位 A54 5G（OPPO）
4位 AQUOS sense5G（シャープ）
5位 Xperia 10 III（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
6位 iPhone 12 Pro（アップル）
7位 AQUOS sense3 basic（シャープ）
8位 iPhone 12 mini（アップル）
9位 Xperia Ace II SO-41B（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
10位 AQUOS sense4 lite SH-RM15（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
2021年7月19日週のスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、OPPO「A54 5G」が先週6位から3ランクアップして初のTOP3入りを果たした。先週3位だったソニーモバイルコミュニケーションズ「Xperia 10 III」は5位に後退した。アップル「iPhone 12 Pro」は先週4位から2ランクダウン。発売後初めてTOP5から外れた。
1位 iPhone SE（アップル）
2位 iPhone 12（アップル）
3位 A54 5G（OPPO）
4位 AQUOS sense5G（シャープ）
5位 Xperia 10 III（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
6位 iPhone 12 Pro（アップル）
7位 AQUOS sense3 basic（シャープ）
8位 iPhone 12 mini（アップル）
9位 Xperia Ace II SO-41B（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
10位 AQUOS sense4 lite SH-RM15（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。