NECと富士通のデスクトップPCが2強！　売れ筋TOP10　2021/7/31

実売データ

2021/07/31 17:30

　「BCNランキング」2021年7月19日から25日の日次集計データによると、デスクトップPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　LAVIE A23 ファインホワイト
A2335/BAW（NEC

2位　FMV ESPRIMO FH
FMVF90E2B（富士通

3位　LAVIE A23 ファインブラック
A2335/BAB（NEC

4位　LAVIE A27 ファインブラック
A2797/BAB（NEC）

5位　Mac mini Apple M1
MGNT3J/A（アップル

6位　IdeaCentre AIO350i
F0EU00FRJP（レノボ・ジャパン

7位　iMac Apple M1 ブルー
MJV93J/A（アップル）

8位　IdeaCentre AIO350i
F0EU003HJP（レノボ・ジャパン）

9位　Mac mini Apple M1
MGNR3J/A（アップル）

10位 LAVIE Home All-in-one ファインホワイト
HA370/RAW（NEC）
 
NECのLAVIE A23 ファインホワイト（A2335/BAW）


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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