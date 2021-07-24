今売れてるノートPC（10万円以下）TOP10、MacBook Airが首位獲得　2021/7/24

実売データ

2021/07/24 12:00

　「BCNランキング」2021年7月12日から18日の日次集計データによると、ノートPC（10万円以下）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MGN63J/A（アップル

2位　LAVIE N15 パールホワイト
N1515/AAW（NEC

3位　FMV LIFEBOOK AH42/F1 ブライトブラック
FMVA42F1B（富士通

4位　VivoBook 15 X512DA
X512DA-BQ1136TS（ASUS

5位　ASUS Chromebook C223NA
C223NA-GJ0018（ASUS）

6位　Chromebook Spin 311
CP311-3H-A14N（日本エイサー

7位　ASUS Chromebook CX1
CX1100CNA-GJ0040（ASUS）

8位　ASUS R417YA
R417YA-GA044T（ASUS）

8位　IdeaPad L350
81Y300T7JP（レノボ・ジャパン

10位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MWTJ2J/A（アップル）
 
MGN63J/A


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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