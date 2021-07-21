今売れてる有機ELテレビTOP10、パナソニックの55型VIERAが8週連続1位　2021/7/21

実売データ

2021/07/21 07:30

　「BCNランキング」2021年7月5日から11日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　VIERA TH-55HZ1000（パナソニック
2位　BRAVIA KJ-55A8H（ソニー
3位　VIERA TH-55HZ1800（パナソニック）
4位　4K有機EL 4T-C48CQ1（シャープ
5位　VIERA TH-55JZ2000（パナソニック）
6位　BRAVIA KJ-48A9S（ソニー）
7位　VIERA TH-65JZ2000（パナソニック）
8位　BRAVIA XR XRJ-55A80J（ソニー）
9位　VIERA TH-65HZ1800（パナソニック）
10位 BRAVIA XR XRJ-55A90J（ソニー）
 
TH-55HZ1000


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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