今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10、ゼンハイザーの新製品がTOP10入り 2021/7/19
実売データ
2021/07/19 07:30
「BCNランキング」2021年7月5日から11日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
2021年7月5日週の完全ワイヤレスイヤホン売れ筋ランキングは、Sennheiser「CX True Wireless Black」が7位にランクインした。7月8日発売の新製品で「CX 400BT True Wireless」の後継機にあたるモデルだ。
1位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
2位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
5位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ブラック
LBT-TWS10BK（エレコム）
6位 QuietComfort Earbuds Triple Black
（BOSE）
7位 CX True Wireless Black
（Sennheiser）
8位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ホワイト
LBT-TWS10WH（エレコム）
9位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）
10位 Soundcore Liberty Air 2 Pro Black
A3951N11（Anker）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
2021年7月5日週の完全ワイヤレスイヤホン売れ筋ランキングは、Sennheiser「CX True Wireless Black」が7位にランクインした。7月8日発売の新製品で「CX 400BT True Wireless」の後継機にあたるモデルだ。
1位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
2位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
5位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ブラック
LBT-TWS10BK（エレコム）
6位 QuietComfort Earbuds Triple Black
（BOSE）
7位 CX True Wireless Black
（Sennheiser）
8位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ホワイト
LBT-TWS10WH（エレコム）
9位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）
10位 Soundcore Liberty Air 2 Pro Black
A3951N11（Anker）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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