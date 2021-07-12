今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10、アップルとソニーがTOP5を埋める 2021/7/12
実売データ
2021/07/12 07:30
「BCNランキング」2021年6月28日から7月4日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
2位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
5位 AirPods with Wireless Charging Case
MRXJ2J/A（アップル）
6位 QuietComfort Earbuds Triple Black
（BOSE）
7位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ブラック
LBT-TWS10BK（エレコム）
8位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ホワイト
LBT-TWS10WH（エレコム）
9位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）
10位 Soundcore Liberty Air 2 Pro Black
A3951N11（Anker）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
2位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
5位 AirPods with Wireless Charging Case
MRXJ2J/A（アップル）
6位 QuietComfort Earbuds Triple Black
（BOSE）
7位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ブラック
LBT-TWS10BK（エレコム）
8位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ホワイト
LBT-TWS10WH（エレコム）
9位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）
10位 Soundcore Liberty Air 2 Pro Black
A3951N11（Anker）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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