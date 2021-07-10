今売れてるSIMフリーAndroidスマホTOP10、シャオミ新機種が首位獲得 2021/7/10
「BCNランキング」2021年6月28日から7月4日の日次集計データによると、SIMフリーAndroidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
2021年6月28日週のSIMフリーAndroidスマートフォン売れ筋ランキングは、Xiaomi「Mi 11 Lite 5G」が1位にランクイン。7月2日発売の新製品で初めて首位を獲得した。先週の1位「Redmi 9T 4GB+64GB」に続き、2週連続で同社製品がトップに立った。
1位 Mi 11 Lite 5G（Xiaomi）
2位 AQUOS sense4 lite SH-RM15（シャープ）
3位 Redmi 9T 4GB+64GB（Xiaomi）
4位 A73（OPPO）
5位 A73(Rakuten mobile)（OPPO）
6位 Reno5 A（OPPO）
7位 Galaxy A21(UQ mobile)（SAMSUNG）
8位 BASIO4(UQ mobile)（京セラ）
9位 Redmi Note 10 Pro（Xiaomi）
10位 P40 Pro 5G（Huawei Technologies）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
2021年6月28日週のSIMフリーAndroidスマートフォン売れ筋ランキングは、Xiaomi「Mi 11 Lite 5G」が1位にランクイン。7月2日発売の新製品で初めて首位を獲得した。先週の1位「Redmi 9T 4GB+64GB」に続き、2週連続で同社製品がトップに立った。
1位 Mi 11 Lite 5G（Xiaomi）
2位 AQUOS sense4 lite SH-RM15（シャープ）
3位 Redmi 9T 4GB+64GB（Xiaomi）
4位 A73（OPPO）
5位 A73(Rakuten mobile)（OPPO）
6位 Reno5 A（OPPO）
7位 Galaxy A21(UQ mobile)（SAMSUNG）
8位 BASIO4(UQ mobile)（京セラ）
9位 Redmi Note 10 Pro（Xiaomi）
10位 P40 Pro 5G（Huawei Technologies）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。