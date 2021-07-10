今売れてるSIMフリーAndroidスマホTOP10、シャオミ新機種が首位獲得　2021/7/10

実売データ

2021/07/10 09:00

　「BCNランキング」2021年6月28日から7月4日の日次集計データによると、SIMフリーAndroidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

　2021年6月28日週のSIMフリーAndroidスマートフォン売れ筋ランキングは、Xiaomi「Mi 11 Lite 5G」が1位にランクイン。7月2日発売の新製品で初めて首位を獲得した。先週の1位「Redmi 9T 4GB+64GB」に続き、2週連続で同社製品がトップに立った。

1位　Mi 11 Lite 5G（Xiaomi）
2位　AQUOS sense4 lite SH-RM15（シャープ
3位　Redmi 9T 4GB+64GB（Xiaomi）
4位　A73（OPPO
5位　A73(Rakuten mobile)（OPPO）
6位　Reno5 A（OPPO）
7位　Galaxy A21(UQ mobile)（SAMSUNG
8位　BASIO4(UQ mobile)（京セラ
9位　Redmi Note 10 Pro（Xiaomi）
10位 P40 Pro 5G（Huawei Technologies
 
Mi 11 Lite 5G


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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