キヤノンが強いコンパクトデジタルカメラ 売れ筋は？ 2021/7/9
実売データ
2021/07/09 12:30
「BCNランキング」2021年6月28日から7月4日の日次集計データによると、コンパクトデジタルカメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 IXY 200 シルバー
IXY200(SL)（キヤノン）
2位 Cyber-shot W830
DSC-W830（ソニー）
3位 IXY 650 シルバー
IXY650(SL)（キヤノン）
4位 Cyber-shot WX350 ブラック
DSC-WX350(B)（ソニー）
5位 IXY 200 レッド
IXY200(RE)（キヤノン）
6位 RICOH WG-70 オレンジ
WG-70OR（リコーイメージング）
7位 COOLPIX W300 ブラック
COOLPIX W300(BK)（ニコン）
8位 PIXPRO FZ43 ブラック
FZ43BK(B)（KODAK）
9位 PowerShot SX720 HS ブラック
PSSX720HS(BK)（キヤノン）
10位 RICOH WG-70 ブラック
WG-70BK（リコーイメージング）
10位 PowerShot SX620 HS ブラック
PSSX620HS(BK)（キヤノン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 IXY 200 シルバー
IXY200(SL)（キヤノン）
2位 Cyber-shot W830
DSC-W830（ソニー）
3位 IXY 650 シルバー
IXY650(SL)（キヤノン）
4位 Cyber-shot WX350 ブラック
DSC-WX350(B)（ソニー）
5位 IXY 200 レッド
IXY200(RE)（キヤノン）
6位 RICOH WG-70 オレンジ
WG-70OR（リコーイメージング）
7位 COOLPIX W300 ブラック
COOLPIX W300(BK)（ニコン）
8位 PIXPRO FZ43 ブラック
FZ43BK(B)（KODAK）
9位 PowerShot SX720 HS ブラック
PSSX720HS(BK)（キヤノン）
10位 RICOH WG-70 ブラック
WG-70BK（リコーイメージング）
10位 PowerShot SX620 HS ブラック
PSSX620HS(BK)（キヤノン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。