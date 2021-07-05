5月に売れた完全ワイヤレスイヤホンTOP10、エレコム製品が4位にランクイン 2021/7/5
実売データ
2021/07/05 07:30
「BCNランキング」2021年5月1日から5月31日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
2位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）
4位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ブラック
LBT-TWS10BK（エレコム）
5位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM3(S)（ソニー）
6位 QuietComfort Earbuds Triple Black
（BOSE）
7位 AirPods with Wireless Charging Case
MRXJ2J/A（アップル）
8位 Soundcore Liberty Air 2 Pro Black
A3951N11（Anker）
9位 Soundcore Life Dot 2
A3922N11（Anker）
10位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ホワイト
LBT-TWS10WH（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
2位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）
4位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ブラック
LBT-TWS10BK（エレコム）
5位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM3(S)（ソニー）
6位 QuietComfort Earbuds Triple Black
（BOSE）
7位 AirPods with Wireless Charging Case
MRXJ2J/A（アップル）
8位 Soundcore Liberty Air 2 Pro Black
A3951N11（Anker）
9位 Soundcore Life Dot 2
A3922N11（Anker）
10位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ホワイト
LBT-TWS10WH（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。