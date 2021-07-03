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5月に売れたSIMフリーAndroidスマホTOP10、シャオミ「Redmi Note 10 Pro」が2か月連続首位　2021/7/3

実売データ

2021/07/03 17:30

　「BCNランキング」2021年5月1日から5月31日の日次集計データによると、SIMフリーAndroidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Redmi Note 10 Pro（Xiaomi
2位　Galaxy A21(UQ mobile)（SAMSUNG
3位　P30 lite MAR-LX2J（Huawei Technologies
4位　Redmi 9T 4GB+64GB（Xiaomi）
5位　Reno3 A(Y!mobile)（OPPO
6位　AQUOS sense4 lite SH-RM15（シャープ
7位　A73（OPPO）
8位　BASIO4(UQ mobile)（京セラ
9位　AQUOS sense4 SH-M15（シャープ）
10位 A73(Rakuten mobile)（OPPO）
 
Redmi Note 10 Pro


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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