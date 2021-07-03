5月に売れたSIMフリーAndroidスマホTOP10、シャオミ「Redmi Note 10 Pro」が2か月連続首位 2021/7/3
「BCNランキング」2021年5月1日から5月31日の日次集計データによると、SIMフリーAndroidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Redmi Note 10 Pro（Xiaomi）
2位 Galaxy A21(UQ mobile)（SAMSUNG）
3位 P30 lite MAR-LX2J（Huawei Technologies）
4位 Redmi 9T 4GB+64GB（Xiaomi）
5位 Reno3 A(Y!mobile)（OPPO）
6位 AQUOS sense4 lite SH-RM15（シャープ）
7位 A73（OPPO）
8位 BASIO4(UQ mobile)（京セラ）
9位 AQUOS sense4 SH-M15（シャープ）
10位 A73(Rakuten mobile)（OPPO）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Redmi Note 10 Pro（Xiaomi）
2位 Galaxy A21(UQ mobile)（SAMSUNG）
3位 P30 lite MAR-LX2J（Huawei Technologies）
4位 Redmi 9T 4GB+64GB（Xiaomi）
5位 Reno3 A(Y!mobile)（OPPO）
6位 AQUOS sense4 lite SH-RM15（シャープ）
7位 A73（OPPO）
8位 BASIO4(UQ mobile)（京セラ）
9位 AQUOS sense4 SH-M15（シャープ）
10位 A73(Rakuten mobile)（OPPO）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。