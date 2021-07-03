5月に売れたデスクトップPCランキング、M1搭載Mac Miniが首位　2021/7/3

実売データ

2021/07/03 12:00

　「BCNランキング」2021年5月1日から5月31日の日次集計データによると、デスクトップPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　Mac mini Apple M1
MGNR3J/Aアップル

2位　FMV ESPRIMO FH
FMVF90E2B（富士通

3位　LAVIE A23 ファインホワイト
A2335/BAW（NEC

4位　LAVIE A23 ファインブラック
A2335/BAB（NEC

5位　LAVIE Home All-in-one ファインブラック
HA370/RAB（NEC）

6位　LAVIE Home All-in-one ファインホワイト
HA370/RAW（NEC）

7位　IdeaCentre AIO350i
F0EU003HJP（レノボ・ジャパン

8位　Mac mini Apple M1
MGNT3J/A（アップル）

9位　LAVIE A27 ファインブラック
A2797/BAB（NEC）

10位 iMac Apple M1 ブルー
MJV93J/A（アップル）
 
Mac mini Apple M1


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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