今売れてる有機ELテレビTOP10、55型VIERAが5週連続首位　2021/6/30

「BCNランキング」2021年6月14日から20日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 VIERA TH-55HZ1000（パナソニック）
2位 BRAVIA KJ-55A8H（ソニー）
3位 VIERA TH-55HZ1800（パナソニック）
4位 4K有機EL 4T-C48CQ1（シャープ）
5位 BRAVIA KJ-65A8H（ソニー）
6位 4K有機EL 4T-C55CQ1（シャープ）
7位 BRAVIA KJ-48A9S（ソニー）
8位 REGZA 55X9400（TVS REGZA）
9位 VIERA TH-65HZ1800（パナソニック）
9位 BRAVIA XR XRJ-55A80J（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 VIERA TH-55HZ1000（パナソニック）
2位 BRAVIA KJ-55A8H（ソニー）
3位 VIERA TH-55HZ1800（パナソニック）
4位 4K有機EL 4T-C48CQ1（シャープ）
5位 BRAVIA KJ-65A8H（ソニー）
6位 4K有機EL 4T-C55CQ1（シャープ）
7位 BRAVIA KJ-48A9S（ソニー）
8位 REGZA 55X9400（TVS REGZA）
9位 VIERA TH-65HZ1800（パナソニック）
9位 BRAVIA XR XRJ-55A80J（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。