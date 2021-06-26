今売れてるノートPC（10万円以下）、NEC・富士通・ASUSが首位争い　2021/6/26

「BCNランキング」2021年6月14日から20日の日次集計データによると、ノートPC（10万円以下）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 LAVIE N15 ネイビーブルー
N1515/AAL（NEC）
2位 FMV LIFEBOOK AH42/F1 ブライトブラック
FMVA42F1B（富士通）
3位 ASUS Chromebook C223NA
C223NA-GJ0018（ASUS）
4位 VivoBook 15 X512DA
X512DA-BQ1136TS（ASUS）
5位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MWTJ2J/A（アップル）
6位 Chromebook Spin 311
CP311-3H-A14N（日本エイサー）
7位 Ideapad Slim 350
81W100YRJP（レノボ・ジャパン）
8位 ASUS TUF Gaming F15 FX506LH
FX506LH-I5G1650（ASUS）
9位 Ideapad L350
81Y3009MJP（レノボ・ジャパン）
10位 ASUS R417YA
R417YA-GA044T（ASUS）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 LAVIE N15 ネイビーブルー
N1515/AAL（NEC）
2位 FMV LIFEBOOK AH42/F1 ブライトブラック
FMVA42F1B（富士通）
3位 ASUS Chromebook C223NA
C223NA-GJ0018（ASUS）
4位 VivoBook 15 X512DA
X512DA-BQ1136TS（ASUS）
5位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MWTJ2J/A（アップル）
6位 Chromebook Spin 311
CP311-3H-A14N（日本エイサー）
7位 Ideapad Slim 350
81W100YRJP（レノボ・ジャパン）
8位 ASUS TUF Gaming F15 FX506LH
FX506LH-I5G1650（ASUS）
9位 Ideapad L350
81Y3009MJP（レノボ・ジャパン）
10位 ASUS R417YA
R417YA-GA044T（ASUS）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。