今売れてるノートPC（10万円以下）、NEC・富士通・ASUSが首位争い　2021/6/26

実売データ

2021/06/26 17:30

　「BCNランキング」2021年6月14日から20日の日次集計データによると、ノートPC（10万円以下）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　LAVIE N15 ネイビーブルー
N1515/AAL（NEC

2位　FMV LIFEBOOK AH42/F1 ブライトブラック
FMVA42F1B（富士通

3位　ASUS Chromebook C223NA
C223NA-GJ0018（ASUS）

4位　VivoBook 15 X512DA
X512DA-BQ1136TS（ASUS）

5位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MWTJ2J/A（アップル

6位　Chromebook Spin 311
CP311-3H-A14N（日本エイサー

7位　Ideapad Slim 350
81W100YRJP（レノボ・ジャパン

8位　ASUS TUF Gaming F15 FX506LH
FX506LH-I5G1650（ASUS）

9位　Ideapad L350
81Y3009MJP（レノボ・ジャパン）

10位 ASUS R417YA
R417YA-GA044T（ASUS）
 
LAVIE N15 ネイビーブルー


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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