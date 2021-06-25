やっぱり軽いのがいい!?　軽量ノートPC（1kg以下）TOP10　2021/6/25

「BCNランキング」2021年6月14日から20日の日次集計データによると、軽量ノートPC（1kg以下）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 ASUS Chromebook C223NA
C223NA-GJ0018（ASUS）
2位 FMV LIFEBOOK CH75/E3 ベージュゴールド
FMVC75E3G（富士通）
3位 FMV LIFEBOOK UH90/E3 ピクトブラック
FMVU90E3B（富士通）
4位 dynabook G6 オニキスブルー
P1G6PPBL（Dynabook）
5位 FMV LIFEBOOK CH75/E3 モカブラウン
FMVC75E3M（富士通）
6位 LAVIE Pro Mobile ネイビーブルー
PM750/BAL（NEC）
7位 LAVIE Note Mobile パールホワイト
NM750/RAW（NEC）
7位 dynabook G6 パールホワイト
P1G6PPBW（Dynabook）
9位 dynabook V6
P1V6PPBB（Dynabook）
10位 LAVIE Pro Mobile ネイビーブルー
PM550/BAL（NEC）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 ASUS Chromebook C223NA
C223NA-GJ0018（ASUS）
2位 FMV LIFEBOOK CH75/E3 ベージュゴールド
FMVC75E3G（富士通）
3位 FMV LIFEBOOK UH90/E3 ピクトブラック
FMVU90E3B（富士通）
4位 dynabook G6 オニキスブルー
P1G6PPBL（Dynabook）
5位 FMV LIFEBOOK CH75/E3 モカブラウン
FMVC75E3M（富士通）
6位 LAVIE Pro Mobile ネイビーブルー
PM750/BAL（NEC）
7位 LAVIE Note Mobile パールホワイト
NM750/RAW（NEC）
7位 dynabook G6 パールホワイト
P1G6PPBW（Dynabook）
9位 dynabook V6
P1V6PPBB（Dynabook）
10位 LAVIE Pro Mobile ネイビーブルー
PM550/BAL（NEC）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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