いざ外出したときはこれ！　デジタルビデオカメラTOP10　2021/6/25

実売データ

2021/06/25 07:30

　「BCNランキング」2021年6月14日から20日の日次集計データによると、デジタルビデオカメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　GoPro HERO 9 Black
CHDHX-901-FW（GoPro）

2位　デジタルハイビジョンビデオカメラ ホワイト
HC-V480MS-W（パナソニック

3位　Handycam ホワイト
HDR-CX470(W)（ソニー

4位　Handycam ブラック
HDR-CX470(B)（ソニー）

5位　デジタル4Kビデオカメラ カカオブラウン
HC-VX992M-T（パナソニック）

6位　DJI Pocket 2 Creator Combo
（DJI）

7位　デジタルハイビジョンビデオカメラ ブラック
HC-V480MS-K（パナソニック）

8位　デジタルハイビジョンビデオカメラ ブラウン
HC-W590M-T（パナソニック）

8位　Handycam
FDR-AX60（ソニー）

10位 DJI Pocket 2
（DJI）
 
GoPro HERO 9 Black


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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