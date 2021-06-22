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今売れてるワイヤレスキーボードTOP10、ロジクールの静音キーボードが連続首位　2021/6/22

実売データ

2021/06/22 07:30

　「BCNランキング」2021年6月7日から13日の日次集計データによると、ワイヤレスキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　Silent Wireless Keyboard K295 グラファイト
K295GP（ロジクール

2位　無線2.4GHz フルキーボード 静音マウスセット ブラック
BSKBW120SBK（バッファロー

3位　Wireless Keyboard K275
K275（ロジクール）

4位　2.4GHzワイヤレスフルキーボード＆マウス
TK-FDM063BK（エレコム

5位　無線薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FDP099TBK（エレコム）

6位　MK235 WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE
MK235（ロジクール）

7位　無線薄型フルキーボード
TK-FDM110TXBK（エレコム）

8位　K375s Multi-Device Bluetooth Keyboard + Stand combo
K375s（ロジクール）

9位　MK295 Silent Wireless Combo グラファイト
MK295GP（ロジクール）

10位 MX KEYS Advanced Wireless Illuminated Keyboard KX800
KX800（ロジクール）
 
Silent Wireless Keyboard K295 グラファイト


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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