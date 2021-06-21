今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10、ソニー新製品登場でアップルの1位・2位独占崩れる 2021/6/21
実売データ
2021/06/21 12:00
「BCNランキング」2021年6月7日から13日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
2021年6月7日週の完全ワイヤレスイヤホン売れ筋ランキングは、ソニー「WF-1000XM4(B)」が2位に初登場。前モデルから約2年ぶりの新機種で、発売初週でTOP3入りを果たした。アップルが「AirPods Pro」を発売した2019年10月28日週以降、1位・2位はアップル製品が独占していたが、85週ぶりにその独占が崩れた。また、4位には色違いの「WF-1000XM4(S)」もランクインしている。
1位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
2位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
3位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
5位 QuietComfort Earbuds Triple Black
（BOSE）
6位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）
7位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ブラック
LBT-TWS10BK（エレコム）
8位 Soundcore Liberty Air 2 Pro Black
A3951N11（Anker）
9位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ホワイト
LBT-TWS10WH（エレコム）
10位 AirPods with Wireless Charging Case
MRXJ2J/A（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
2021年6月7日週の完全ワイヤレスイヤホン売れ筋ランキングは、ソニー「WF-1000XM4(B)」が2位に初登場。前モデルから約2年ぶりの新機種で、発売初週でTOP3入りを果たした。アップルが「AirPods Pro」を発売した2019年10月28日週以降、1位・2位はアップル製品が独占していたが、85週ぶりにその独占が崩れた。また、4位には色違いの「WF-1000XM4(S)」もランクインしている。
1位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
2位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
3位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
5位 QuietComfort Earbuds Triple Black
（BOSE）
6位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）
7位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ブラック
LBT-TWS10BK（エレコム）
8位 Soundcore Liberty Air 2 Pro Black
A3951N11（Anker）
9位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ホワイト
LBT-TWS10WH（エレコム）
10位 AirPods with Wireless Charging Case
MRXJ2J/A（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。