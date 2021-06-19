10万円以下のノートPCはASUSが人気！ 今売れてるTOP10　2021/6/19

実売データ

2021/06/19 12:00

　「BCNランキング」2021年6月7日から13日の日次集計データによると、ノートPC（10万円以下）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　ASUS Chromebook C223NA
C223NA-GJ0018（ASUS）

2位　VivoBook 15 X512DA
X512DA-BQ1136TS（ASUS）

3位　Chromebook Spin 311
CP311-3H-A14N（日本エイサー

4位　Ideapad Slim 350
81W100YRJP（レノボ・ジャパン

5位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MWTJ2J/A（アップル

6位　ASUS Chromebook C223NA
C423NA-EB0039（ASUS）

7位　FMV LIFEBOOK AH42/E1 ブライトブラック
FMVA42E1B1（富士通

8位　Ideapad L340
81LW00FHJP（レノボ・ジャパン）

9位　ASUS Chromebook C523NA
C523NA-EJ0130（ASUS）

10位 Ideapad L350
81Y3009MJP（レノボ・ジャパン）

10位 VivoBook 15 X512DA
X512DA-BQ1136T（ASUS）
 
ASUS Chromebook C223NA


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

 

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