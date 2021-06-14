今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10、「Jabra Elite 85t」が初TOP3入り 2021/6/14
実売データ
2021/06/14 12:00
「BCNランキング」2021年5月31日から6月6日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
2021年5月31日週の完全ワイヤレスイヤホン売れ筋ランキングは、GNオーディオジャパン「Jabra Elite 85t Titanium Black」が3位にランクインした。発売は昨年11月だが、現在期間限定のプライスオフを実施しており、約15％オフで購入できるため上位に食い込んだ。
1位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
2位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
3位 Jabra Elite 85t Titanium Black
（GNオーディオジャパン）
4位 QuietComfort Earbuds Triple Black
（BOSE）
5位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）
6位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ブラック
LBT-TWS10BK（エレコム）
7位 Soundcore Liberty Air 2 Pro Black
A3951N11（Anker）
8位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM3(S)（ソニー）
9位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ホワイト
LBT-TWS10WH（エレコム）
10位 AirPods with Wireless Charging Case
MRXJ2J/A（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
2021年5月31日週の完全ワイヤレスイヤホン売れ筋ランキングは、GNオーディオジャパン「Jabra Elite 85t Titanium Black」が3位にランクインした。発売は昨年11月だが、現在期間限定のプライスオフを実施しており、約15％オフで購入できるため上位に食い込んだ。
1位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
2位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
3位 Jabra Elite 85t Titanium Black
（GNオーディオジャパン）
4位 QuietComfort Earbuds Triple Black
（BOSE）
5位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）
6位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ブラック
LBT-TWS10BK（エレコム）
7位 Soundcore Liberty Air 2 Pro Black
A3951N11（Anker）
8位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM3(S)（ソニー）
9位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ホワイト
LBT-TWS10WH（エレコム）
10位 AirPods with Wireless Charging Case
MRXJ2J/A（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。