今売れてるスマートフォンTOP10、ソニーの「Xperia Ace II」が6位に浮上　2021/6/13

実売データ

2021/06/13 09:00

　「BCNランキング」2021年5月31日から6月6日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

　2021年5月31日週のスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、ソニーモバイルコミュニケーションズ「Xperia Ace II SO-41B」が6位に浮上。Xperiaシリーズの最新機種で、先週の10位からランクアップした。

1位　iPhone SE（アップル
2位　iPhone 12（アップル）
3位　iPhone 12 Pro（アップル）
4位　iPhone 12 mini（アップル）
5位　AQUOS sense3 basic（シャープ
6位　Xperia Ace II SO-41B（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
7位　AQUOS sense5G（シャープ）
8位　Redmi Note 10 Pro（Xiaomi
9位　Galaxy A21（SAMSUNG
10位 A73（OPPO
 
Xperia Ace II SO-41B


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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