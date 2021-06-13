今売れてるスマートフォンTOP10、ソニーの「Xperia Ace II」が6位に浮上 2021/6/13
「BCNランキング」2021年5月31日から6月6日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
2021年5月31日週のスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、ソニーモバイルコミュニケーションズ「Xperia Ace II SO-41B」が6位に浮上。Xperiaシリーズの最新機種で、先週の10位からランクアップした。
1位 iPhone SE（アップル）
2位 iPhone 12（アップル）
3位 iPhone 12 Pro（アップル）
4位 iPhone 12 mini（アップル）
5位 AQUOS sense3 basic（シャープ）
6位 Xperia Ace II SO-41B（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
7位 AQUOS sense5G（シャープ）
8位 Redmi Note 10 Pro（Xiaomi）
9位 Galaxy A21（SAMSUNG）
10位 A73（OPPO）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
2021年5月31日週のスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、ソニーモバイルコミュニケーションズ「Xperia Ace II SO-41B」が6位に浮上。Xperiaシリーズの最新機種で、先週の10位からランクアップした。
1位 iPhone SE（アップル）
2位 iPhone 12（アップル）
3位 iPhone 12 Pro（アップル）
4位 iPhone 12 mini（アップル）
5位 AQUOS sense3 basic（シャープ）
6位 Xperia Ace II SO-41B（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
7位 AQUOS sense5G（シャープ）
8位 Redmi Note 10 Pro（Xiaomi）
9位 Galaxy A21（SAMSUNG）
10位 A73（OPPO）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。