春夏の運動会直前に売れたデジタルビデオカメラはこれ！　2021/6/11

実売データ

2021/06/12 09:00

　「BCNランキング」2021年5月31日から6月6日の日次集計データによると、デジタルビデオカメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　GoPro HERO 9 Black
CHDHX-901-FW（GoPro）

2位　デジタルハイビジョンビデオカメラ ホワイト
HC-V480MS-W（パナソニック

3位　Handycam ホワイト
HDR-CX470(W)（ソニー

4位　Everio ホワイト
GZ-F270-W（JVCケンウッド

5位　DJI Pocket 2 Creator Combo
（DJI）

5位　デジタル4Kビデオカメラ カカオブラウン
HC-VX992M-T（パナソニック）

7位　Handycam ブラック
HDR-CX470(B)（ソニー）

8位　DJI Pocket 2
（DJI）

9位　Handycam ブラック
FDR-AX45(B)（ソニー）

10位 GoPro HERO 8 Black
CHDHX-801-FW（GoPro）
 
GoPro HERO 9 Black


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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