今売れてる有機ELテレビTOP10、ソニーの新型BRAVIAが10位にランクイン　2021/6/2

「BCNランキング」2021年5月17日から23日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 VIERA TH-55HZ1000（パナソニック）
2位 4K有機EL 4T-C55CQ1（シャープ）
3位 BRAVIA KJ-55A8H（ソニー）
4位 VIERA TH-55HZ1800（パナソニック）
5位 4K有機EL 4T-C48CQ1（シャープ）
6位 BRAVIA KJ-65A8H（ソニー）
7位 4K有機EL 4T-C65CQ1（シャープ）
8位 BRAVIA KJ-48A9S（ソニー）
9位 VIERA TH-55HZ2000（パナソニック）
10位 BRAVIA XR XRJ-55A90J（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 VIERA TH-55HZ1000（パナソニック）
2位 4K有機EL 4T-C55CQ1（シャープ）
3位 BRAVIA KJ-55A8H（ソニー）
4位 VIERA TH-55HZ1800（パナソニック）
5位 4K有機EL 4T-C48CQ1（シャープ）
6位 BRAVIA KJ-65A8H（ソニー）
7位 4K有機EL 4T-C65CQ1（シャープ）
8位 BRAVIA KJ-48A9S（ソニー）
9位 VIERA TH-55HZ2000（パナソニック）
10位 BRAVIA XR XRJ-55A90J（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。