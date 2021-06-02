今売れてる有機ELテレビTOP10、ソニーの新型BRAVIAが10位にランクイン　2021/6/2

実売データ

2021/06/02 07:30

　「BCNランキング」2021年5月17日から23日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　VIERA TH-55HZ1000（パナソニック
2位　4K有機EL 4T-C55CQ1（シャープ
3位　BRAVIA KJ-55A8H（ソニー
4位　VIERA TH-55HZ1800（パナソニック）
5位　4K有機EL 4T-C48CQ1（シャープ）
6位　BRAVIA KJ-65A8H（ソニー）
7位　4K有機EL 4T-C65CQ1（シャープ）
8位　BRAVIA KJ-48A9S（ソニー）
9位　VIERA TH-55HZ2000（パナソニック）
10位 BRAVIA XR XRJ-55A90J（ソニー）
 
XRJ-55A90J


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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