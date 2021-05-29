今売れてるデスクトップPCランキング、新発売の「iMac Apple M1」がTOP10入り　2021/5/29

実売データ

2021/05/29 17:30

　「BCNランキング」2021年5月17日から23日の日次集計データによると、デスクトップPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

2021年5月17日週のデスクトップPC売れ筋ランキングは、アップル「iMac Apple M1」が4位と8位にランクインした。5月21日発売の新モデルで、自社設計の「M1」チップ搭載が特徴だ。

1位　FMV ESPRIMO FH
FMVF90E2B（富士通

2位　Mac mini Apple M1
MGNR3J/A（アップル）

3位　LAVIE A23 ファインホワイト
A2335/BAW（NEC

4位　iMac Apple M1 ブルー
MGPK3J/A（アップル）

5位　LAVIE A23 ファインブラック
A2335/BAB（NEC

6位　LAVIE Home All-in-one ファインブラック
HA370/RAB（NEC）

7位　LAVIE Home All-in-one ファインホワイト
HA370/RAW（NEC）

8位　iMac Apple M1 ブルー
MJV93J/A（アップル）

9位　IdeaCentre AIO350i
F0EU003HJP（レノボ・ジャパン

10位 Mac mini Apple M1
MGNT3J/A（アップル）
 
iMac Apple M1 ブルー


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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