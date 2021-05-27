テレワークの必需品「無線LANルーター」　今一番売れてる機種は？　2021/5/27

実売データ

2021/05/27 18:00

　「BCNランキング」2021年5月17日から23日の日次集計データによると、無線LANルーターの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Wi-Fi 6 対応ルーター スタンダードモデル ブラック
WSR-3200AX4S-BK（バッファロー

2位　Aterm WG2600HS2
PA-WG2600HS2（NEC

3位　Wi-Fi 6(11ax)対応Wi-Fiルーター 4803+573Mbps AirStation マットブラック
WSR-5400AX6-MB（バッファロー）

4位　Archer AX73
TP-LINK Technologies）

5位　Wi-Fiルーター11ac 1733+800Mbps AirStation ブラック
WSR-2533DHPL2-BK（バッファロー）

6位　Aterm WG1200HS4
PA-WG1200HS4（NEC

7位　無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps
WSR-1166DHPL2（バッファロー）

8位　Wi-Fi 5(11ac) 1733+800Mbps Wi-Fi ギガビットルーター ブラック
WRC-2533GS2-B（エレコム

9位　Aterm WX3000HP
PA-WX3000HP（NEC）

10位 無線LAN親機11ac/n/a/g/b 1733+800Mbps ブラック
WSR-2533DHP3-BK（バッファロー）
 
バッファロー「WSR-3200AX4S-BK」


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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