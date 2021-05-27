今売れてるノートPC アップルをNECが制する　2021/5/27

実売データ

2021/05/27 12:30

　「BCNランキング」2021年5月17日から23日の日次集計データによると、ノートPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　LAVIE N15 ネイビーブルー
N1565/AAL（NEC

2位　LAVIE N15 パールホワイト
N1565/AAW（NEC

3位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MGN63J/A（アップル

4位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル シルバー
MGN93J/A（アップル）

5位　ASUS Chromebook C223NA
C223NA-GJ0018（ASUS）

6位　FMV LIFEBOOK AH53/E3 プレミアムホワイト
FMVA53E3W（富士通

7位　LAVIE N15 パールホワイト
N1515/AAW（NEC）

8位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル ゴールド
MGND3J/A（アップル）

9位　LAVIE N15 ネイビーブルー
N1515/AAL（NEC）

10位 FMV LIFEBOOK AH42/F1 プレミアムホワイト
FMVA42F1W（富士通）
 
NEC「LAVIE N15 ネイビーブルー」


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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