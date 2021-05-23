今売れてる4Kチューナー搭載テレビTOP10、6週ぶりにVIERAがTOP3入り　2021/5/23

実売データ

2021/05/23 09:00

　「BCNランキング」2021年5月10日から16日の日次集計データによると、4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AQUOS 4K 4T-C40CL1（シャープ
2位　AQUOS 4K 4T-C50CN1（シャープ）
3位　VIERA TH-43HX850（パナソニック
4位　BRAVIA KJ-55X9500H（ソニー
5位　VIERA TH-49HX850（パナソニック）
6位　BRAVIA KJ-43X8000H（ソニー）
7位　AQUOS 4K 4T-C43CN1（シャープ）
8位　BRAVIA KJ-43X8500H（ソニー）
9位　BRAVIA KJ-49X9500H（ソニー）
10位 AQUOS 4K 4T-C50CL1（シャープ）
 
TH-43HX850


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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