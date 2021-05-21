根強い人気の製品は？　デジタルビデオカメラTOP10　2021/5/21

実売データ

2021/05/21 17:30

　「BCNランキング」2021年5月10日から16日の日次集計データによると、デジタルビデオカメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　GoPro HERO 9 Black
CHDHX-901-FW（GoPro）

2位　デジタルハイビジョンビデオカメラ ホワイト
HC-V480MS-W（パナソニック

3位　Handycam ホワイト
HDR-CX470(W)（ソニー

4位　DJI Pocket 2 Creator Combo
（DJI）

5位　デジタル4Kビデオカメラ カカオブラウン
HC-VX992M-T（パナソニック）

6位　Handycam ブラック
HDR-CX470(B)（ソニー）

7位　Everio ホワイト
GZ-F270-W（JVCケンウッド

8位　DJI Pocket 2
（DJI）

9位　デジタルハイビジョンビデオカメラ ブラウン
HC-W590M-T（パナソニック）

10位 Handycam ブラック
FDR-AX45(B)（ソニー）
 
GoPro HERO 9 Black


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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