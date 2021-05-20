コムテックが上位を独占！　ドライブレコーダーTOP10　2021/5/20

実売データ

2021/05/20 07:30

　「BCNランキング」2021年5月10日から16日の日次集計データによると、ドライブレコーダーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　ドライブレコーダー
ZDR016（コムテック

2位　ドライブレコーダー
ZDR025（コムテック）

3位　ドライブレコーダー
ZDR-015（コムテック）

4位　スタンドアローン型 前後撮影対応2カメラドライブレコーダー
DRV-MR450（JVCケンウッド

5位　ドライブレコーダー
ZDR035（コムテック）

6位　ドライブレコーダー
DRV-340（JVCケンウッド

7位　スタンドアローン型 前後撮影対応2カメラドライブレコーダー
DRV-MR740（JVCケンウッド）

8位　ドライブレコーダー
HDR103（コムテック）

9位　スタンドアローン型 前後撮影対応2カメラドライブレコーダー
DRV-MR760（JVCケンウッド）

9位 ドライブレコーダー ブラック
DRV-350-B（JVCケンウッド）
 
コムテック「ZDR016」


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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