プレイステーションを快適に！ 今売れている外付けSSD TOP10　2021/5/13

実売データ

2021/05/13 07:00

　「BCNランキング」2021年5月3日から9日の日次集計データによると、外付けSSDの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　SSD-PGU3-B/NL 1TB
SSD-PG1.0U3-B/NL（バッファロー

2位　SSD-PGU3-A 480GB ブラック
SSD-PG480U3-BA（バッファロー）

3位　SSPH-UT 500GB スモーキーブラック
SSPH-UT500K/E（IOデータ機器）

4位　SSD-PUTA 1TB
SSD-PUT1.0U3-BKA（バッファロー）

5位　SSD-PGU3-A 960GB ブラック
SSD-PG960U3-BA（バッファロー）

6位　外付けポータブルSSD 500GB ブラック
ESD-EJ0500GBK（エレコム

7位　Portable SSD 1TB
SDSSDE30-1T00-J25（WesternDigital

8位　SSD-PUTA 500GB
SSD-PUT500U3-BKA（バッファロー）

9位　SSD-PGU3-A 240GB ブラック
SSD-PG240U3-BA（バッファロー）

10位 Extreme Portable SSD 1TB
SDSSDE60-1T00-J25（WesternDigital）
 
SSD-PGU3-B/NL 1TB　SSD-PG1.0U3-B/NL（バッファロー）
 

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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