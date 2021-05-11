1月～3月に売れたワイヤレスキーボードTOP10、ロジクールが1位・2位を獲得　2021/5/11

実売データ

2021/05/11 12:00

　「BCNランキング」2021年1月1日から3月31日の日次集計データによると、ワイヤレスキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Wireless Keyboard K275
K275（ロジクール

2位　Silent Wireless Keyboard K295 グラファイト
K295GP（ロジクール）

3位　2.4GHzワイヤレスフルキーボードマウス
TK-FDM063BK（エレコム

4位　MX KEYS Advanced Wireless Illuminated Keyboard KX800
KX800（ロジクール）

5位　Wireless Combo MK275
MK275（ロジクール）

6位　無線薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FDP099TBK（エレコム）

7位　MK295 Silent Wireless Combo グラファイト
MK295GP（ロジクール）

8位　Wireless Combo MK245 NANO ブラック
MK245nBK（ロジクール）

9位　無線2.4GHz フルキーボード 静音マウスセット ブラック
BSKBW120SBK（バッファロー

10位 MK235 WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE
MK235（ロジクール）
 
Silent Wireless Keyboard K295 グラファイト


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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