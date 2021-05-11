1月～3月に売れたホームシアターシステムTOP10、ヤマハのサウンドバーが首位　2021/5/11

実売データ

2021/05/11 07:30

　「BCNランキング」2021年1月1日から3月31日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　フロントサラウンドシステム
YAS-109(B)（ヤマハ

2位　サウンドバー
HT-X8500（ソニー

3位　DENON DTS Virtual:X ＆ Bluetooth 対応サブウーハー内蔵サウンドバー
DHT-S216(K)（ディーアンドエムホールディングス

4位　Bose TV Speaker
（BOSE）

5位　JBL Bar 2.0 All-in-one
JBLBAR20AIOBLKJN（ハーマンインターナショナル

6位　ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー）

7位　JBL Bar 5.0 MultiBeam
JBLBAR50MBBLKJN（ハーマンインターナショナル）

8位　サウンドバー
HT-G700（ソニー）

9位　ホームシアターシステム チャコールブラック
HT-S200F(B)（ソニー）

10位 サウンドバー
SR-C20A（ヤマハ）
 
YAS-109(B)


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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